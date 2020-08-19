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Ракурс
Пожар в многоэтажке в Киеве, фото: ГСЧС

Крупный пожар в Киеве — горит крыша многоэтажки (ФОТО, ВИДЕО)

19 авг 2020, 19:55
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Крупный пожар происходит в Печерском районе Киева по адресу улица Большая Васильковская, 85.

Пожар вспыхнул в квартире, расположенной на четвертом этаже этого здания, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что пожар распространился на чердак на площади около 50 кв. м.

На месте инцидента работают пожарные. К борьбе с огнем привлечены 37 спасателей и девять единиц техники.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Пылает расположенная на последнем этаже здания квартира, в которой проживает пожилая учительница, сообщает Фейсбук-сообщество «Киев Оперативный».

Движение транспорта в районе инцидента перекрыто.

Пожар в многоэтажке в Киеве, фото: ГСЧС


Напомним, в конце июня в Киеве горел государственный нотариальный архив, расположенный на проспекте Воздухофлотском в Соломенском районе столицы.

Источник: Ракурс


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