Борис Патон, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n142699-umer-boris-paton-mnogoletniy-prezident-nan-ukrainy.html

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Борис Патон, многолетний президент Национальной академии наук Украины, умер на 102-м году жизни.

У Патона фактически нет родственников, поэтому сейчас формируется государственная комиссия по захоронению, которая будет решать основные вопросы. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на аппарат СНБО.

Патон родился 27 ноября 1918 года в семье академика Евгения Патона в Киеве.

Сферой научной деятельности Патона была электросварка. Патон основал Электросварочную лабораторию Всеукраинской академии наук. На базе этой лаборатории в 1934 году был создан институт, известный сегодня как Институт электросварки им. Евгения Патона Национальной академии наук Украины.

С 1962 года Патон был президентом Академии наук Украинской ССР (впоследствии Национальной академии наук Украины).

Патон — автор и соавтор более 720 изобретений, более 1,200 тыс. различных публикаций, в том числе 20 научных монографий.

На новость о смерти Патона уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. В своем Фейсбуке он выразил соболезнования семье и близким Патона.

Нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности, — подчеркнул Зеленский.



Напомним, несколько лет назад Патон раскрыл секрет своего долголетия.