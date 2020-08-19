Борис Патон, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n142699-pomer-borys-paton-bagatorichnyy-prezydent-nan-ukrayiny.html

Ракурс

Борис Патон, багаторічний президент Національної академії наук України, помер на 102-у році життя.

У Патона фактично немає родичів, тому наразі формується державна комісія з поховання, яка вирішуватиме основні питання. Про це повідомляє видання «Українська правда"з посиланням на апарат РНБО.

Патон народився 27 листопада 1918 року в сім’ї академіка Євгена Патона у Києві.

Сферою наукової діяльності Патона було електрозварювання. Патон заснував Електрозварювальну лабораторію Всеукраїнської академії наук. На базі цієї лабораторії у 1934 році було створено інститут, відомий сьогодні як Інститут електрозварювання ім. Євгена Патона Національної академії наук України.

З 1962 року Патон був президентом Академії наук Української РСР (згодом Національної академії наук України).

Патон — автор і співавтор понад 720 винаходів, понад 1,200 тис. різноманітних публікацій, зокрема 20 наукових монографій.

На новину про смерть Патона вже відреагував президент України Володимир Зеленський. У своєму Фейсбуці він висловив співчуття родині та близьким Патона.

Немає таких слів, які повною мірою могли б розкрити масштаб його постаті, — наголосив Зеленський.



Нагадаємо, кілька років тому Патон розкрив секрет свого довголіття.