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У більшості регіонів України опади не очікуються, фото: «Ракурс»
Короткочасні дощі та грози на заході — погода в Україні на 20 серпня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n142698-korotkochasni-doschi-ta-grozy-na-zahodi-pogoda-v-ukrayini-na-20-serpnya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 20 серпня у більшості регіонів очікується без опадів. Короткочасні дощі та грози очікуються в західних областях. Крім того, синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ вдень на Житомирщині.
Вночі температура повітря становитиме 13−18° (на узбережжі морів — до 21°), вдень — 27−32° (на півдні — до 35°). Про це повідомляє український Гідрометцентр.
Погода в Києві 20 серпня очікується без опадів, мінлива хмарність. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 16−18°, вдень — піднімуться до 30−32°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.
Погода у Львові протягом доби очікується дощовою, можливі грози. Температура повітря вночі становитиме 13−15°, вдень — піднімуться до 23−25°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.
Погода в Одесі буде без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі 17−19°, вдень — 28−30°. Вітер східний, 3−8 м/с.
Погода у Дніпрі також буде без опадів. Вночі термометри покажуть 16−18°, вдень — 30−32°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.
Погода в Харкові очікується без опадів. Вночі температура опуститься до 15−17°, вдень — підніметься до 30−32°. Вітер східний, 3−8 м/с.
Погода на Закарпатті 20 серпня буде дощовою, можливі грози. Вночі температура становитиме 13−15°, вдень — повітря прогріється до 25−27°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.
Геомагнітний стан в Україні 20 серпня буде досить неспокійним. Протягом доби очікуються невеликі збурення.
Нагадаємо, синоптики очікують, що температурою повітря у серпні загалом буде на два градуси вищою за середні багаторічні значення.
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