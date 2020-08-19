У більшості регіонів України опади не очікуються, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n142698-korotkochasni-doschi-ta-grozy-na-zahodi-pogoda-v-ukrayini-na-20-serpnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 20 серпня у більшості регіонів очікується без опадів. Короткочасні дощі та грози очікуються в західних областях. Крім того, синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ вдень на Житомирщині.

Вночі температура повітря становитиме 13−18° (на узбережжі морів — до 21°), вдень — 27−32° (на півдні — до 35°). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 20 серпня очікується без опадів, мінлива хмарність. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 16−18°, вдень — піднімуться до 30−32°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода у Львові протягом доби очікується дощовою, можливі грози. Температура повітря вночі становитиме 13−15°, вдень — піднімуться до 23−25°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі 17−19°, вдень — 28−30°. Вітер східний, 3−8 м/с.

Погода у Дніпрі також буде без опадів. Вночі термометри покажуть 16−18°, вдень — 30−32°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода в Харкові очікується без опадів. Вночі температура опуститься до 15−17°, вдень — підніметься до 30−32°. Вітер східний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті 20 серпня буде дощовою, можливі грози. Вночі температура становитиме 13−15°, вдень — повітря прогріється до 25−27°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан в Україні 20 серпня буде досить неспокійним. Протягом доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики очікують, що температурою повітря у серпні загалом буде на два градуси вищою за середні багаторічні значення.