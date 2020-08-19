В большинстве регионов Украины осадки не ожидаются, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n142698-kratkovremennye-dojdi-i-grozy-na-zapade-pogoda-v-ukraine-na-20-avgusta-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 20 августа в большинстве регионов ожидается без осадков. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в западных областях. Кроме того, синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь днем ​​на Житомирщине.

Ночью температура воздуха составит 13−18° (на побережье морей — до 21°), днем — 27−32° (на юге — до 35°). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 20 августа ожидается без осадков, переменная облачность. Ночью столбики термометров опустятся до 16−18°, днем — поднимутся до 30−32°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода во Львове в течение суток ожидается дождливой, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 13−15°, днем — поднимутся до 23−25°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 17−19°, днем — 28−30°. Ветер восточный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре также будет без осадков. Ночью термометры покажут 16−18°, днем — 30−32°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове ожидается без осадков. Ночью температура опустится до 15−17°, днем — поднимется до 30−32°. Ветер восточный, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатье 20 августа будет дождливой, возможны грозы. Ночью температура составит 13−15°, днем — воздух прогреется до 25−27°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 20 августа будет достаточно неспокойным. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, синоптики ожидают, что температурой воздуха в августе в целом будет на два градуса выше средних многолетних значений.