Денис Бигус, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n142697-izvestnogo-jurnalista-rassledovatelya-vnesli-v-bazu-mirotvorca.html

Ракурс

«Миротворец» — неправительственная организация, занимающаяся исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины и международного правопорядка, включила в свою базу известного украинского журналиста-расследователя Дениса Бигуса.

Об этом указано на сайте «Миротворца».

Причинами включения Бигуса в базу «Миротворца» указано «манипулирование общественно значимой информацией с целью подрыва доверия к государственным институтам Украины» и «распространение заведомо ложной информации с целью подрыва доверия к государственным институтам Украины».

Речь идет о резонансном сюжете программы «Наши деньги с Денисом Бигусом» о хищениях в оборонной сфере (так называемое «дело Свинарчкукив/Гладковских»).

В «Миротворце» отмечают, что 3 июля 2020 года Подольский райсуд Киева признал обнародованные в этом сюжете материалы недостоверными. Бигус заявлял, что будет подавать апелляцию на это решение суда.

Напомним, недавно в базу «Миротворца» внесли известных украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко. Причиной, в частности, стало их участие в съемках российского пропагандистского фильма.