Денис Бігус, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n142697-vidomogo-jurnalista-rozsliduvacha-vnesly-do-bazy-myrotvorcya.html

Ракурс

«Миротворець» — неурядова організація, що займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України та міжнародного правопорядку, включила до своєї бази відомого українського журналіста-розслідувача Дениса Бігуса.

Про це вказано на сайті «Миротворця».

Причинами включення Бігуса до бази «Миротворця» вказано «маніпулювання суспільно значущою інформацією з метою підриву довіри до державних інституцій України» та «поширення завідомо неправдивої інформації з метою підриву довіри до державних інституцій України».

Йдеться, зокрема, про резонансний сюжет програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» щодо розкрадань в оборонній сфері (так звана «справа Свинарчкуків/Гладковських»).

У «Миротворці» зазначають, що 3 липня 2020 року Подільський райсуд Києва визнав викладені у цьому сюжеті матеріали недостовірними. Бігус заявляв, що подаватиме апеляцію на це рішення суду.

Нагадаємо, нещодавно до бази «Миротворця» внесли відомих українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка. Причиною, зокрема, стала їхня участь у зйомках російського пропагандистського фільму.