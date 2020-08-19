Досі невідомий механізм зараження коронавірусом знайшли вчені

Коронавірус у світі. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142696-dosi-nevidomyy-mehanizm-zarajennya-koronavirusom-znayshly-vcheni.html

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Коронавірус у світі призвів до масштабної епідемії. Німецькі дослідники розкрили невідомий механізм зараження клітини коронавірусу, вивчивши структуру поверхні патогена.

Нова інформація допоможе під час розробки вакцин і ефективних терапевтичних засобів для лікування інфікованих пацієнтів. Результати наукової роботи опублікували у журналі Science.

Вчені використовували кріоелектронну томографію та молекулярне динамічне моделювання, щоб проаналізувати структуру S-білка у вигляді шпильки, який грає ключову роль у зв’язуванні коронавірусу з поверхнею клітини та проникненні патогену всередину здорової клітини.

Дослідники створили майже 300 кріотомограм тисячі різних вірусів, кожен з яких несе в середньому 40 «шпильок» на своїй поверхні.

Виявилося, що частина білка, яка містить рецептор, зв’язує між собою область і механізми, необхідні для злиття з кліткою-мішенню. Зі свого боку клітка-мішень розташована на гнучкій ніжці.

Дослідники визначили, що у ніжки є три «суглоба» — «стегно», «коліно» і «гомілкостоп», які надають стеблу гнучкість. Рецептор зв’язує частину ніжки та може переміщуватися і, таким чином, шукати рецептор для стикування з цільовою клітиною.

Стебло покрите ланцюжками гліканів, які приховують суглоби від антитіл. Препарати, націлені на глікани, відкривають новий шлях для створення ефективних методів терапії проти коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі існував ще задовго до початку епідемії у Китаї. Такого висновку дійшов професор Том Джефферсон з Оксфордського університету у Великій Британії.

На думку професора, коронавірус тривалий час перебував у стані сну і активізувався після того, як умови стали сприятливими для його поширення.