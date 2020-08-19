Вакцина від коронавірусу. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142673-vakcyna-vid-koronavirusu-nezabarom-moje-z-yavytysya-v-brazyliyi-zalyshylysya-finalni-vyprobuvannya.html

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Вакцина від коронавірусу скоро з’явиться в Бразилії. Уже дві країни офіційно зареєстрували свої вакцини від захворювання, тепер до реєстрації готується і бразильська вакцина, яку виробляє компанія Johnson & Johnson.

Регулятор у сфері охорони здоров’я Бразилії вже схвалив проведення випробувань вакцини на фінальному етапі. Про це повідомляє The Guardian.

Клінічні випробування в Бразилії буде проводити дочірня компанія Johnson & Johnson — компанія Janssen. У них візьмуть участь 7 тис. добровольців. Усього у світі цю вакцину випробують на 60 тис. добровольців.

Зазначимо, що раніше в Бразилії схвалили проведення третьої стадії випробувань вакцини компанії AstraZeneca, яка була розроблена спільно з Оксфордським університетом, вакцини китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech, а також вакцини американської компанії Pfizer і німецької BioNTech.



Російську вакцину «Супутник V» також протестують у Бразилії та інших країнах Латинської Америки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Китай зареєстрував патент на першу вакцину проти коронавірусної хвороби COVID-19, до розвитку якої призводить коронавірус SARS-CoV-2. До цього аналогічну вакцину представила Росія.

Зі свого боку російська вакцина від COVID-19 «Супутник V» викликає сумніви у Всесвітньої організації охорони здоров’я. Усі результати досліджень перевірять, щоб безпека та ефективність російського препарату була підтверджена.