Протест у Великій Британії організували школярі через несправедливі оцінки, які вони здобули завдяки спеціальному алгоритму, введеному замість іспитів.



Звичайні іспити скасували через епідемію коронавірусу. Про це повідомляє The Verge.

Алгоритм ґрунтувався на історичних даних про успішність школи та на внутрішніх рейтингах учнів. Зазначається, що майже 40% учнів отримали занижені оцінки, а у деяких із них забрали відразу кілька балів.

chants of «fuck the algorithm» as a speaker talks of losing her place at medical school because she was downgraded. pic.twitter.com/P15jpuBscB