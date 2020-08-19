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Протест у Великій Британії. Фото: The Verge

Протест проти несправедливих оцінок влаштували школярі у Великій Британії (ФОТО, ВІДЕО)

19 сер 2020, 11:37
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Протест у Великій Британії організували школярі через несправедливі оцінки, які вони здобули завдяки спеціальному алгоритму, введеному замість іспитів.

Звичайні іспити скасували через епідемію коронавірусу. Про це повідомляє The Verge.

Алгоритм ґрунтувався на історичних даних про успішність школи та на внутрішніх рейтингах учнів. Зазначається, що майже 40% учнів отримали занижені оцінки, а у деяких із них забрали відразу кілька балів.

Найбільше від роботи алгоритму постраждали успішні учні зі слабких шкіл, де була історично низька успішність. Алгоритм це враховував і не міг поставити учневі вищу оцінку, ніж середня в школі, навіть якщо учень насправді мав високі оцінки.

Протест школьников в Великобритании. Фото: The Verge

Від роботи алгоритму постраждали майже 300 тис. випускників шкіл. У зв’язку з цим вибухнув національний скандал, а скривджені школярі вийшли на мітинги. Через результати, які їм поставив алгоритм, більшість з учнів не зможуть вступити в бажаний вищий навчальний заклад.


Внаслідок масових протестів від ідеї автоматичного оцінювання вирішили відмовитися, а підсумкові оцінки школярам виставили їхні вчителі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірусний карантин змусив Міністерство освіти і науки України внести коригування в навчальний процес і до вступної кампанії.


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