Протест у Великій Британії. Фото: The Verge

https://racurs.ua/ua/n142671-protest-proty-nespravedlyvyh-ocinok-vlashtuvaly-shkolyari-u-velykiy-brytaniyi-foto-video.html

Ракурс

Протест у Великій Британії організували школярі через несправедливі оцінки, які вони здобули завдяки спеціальному алгоритму, введеному замість іспитів.



Звичайні іспити скасували через епідемію коронавірусу. Про це повідомляє The Verge.

Алгоритм ґрунтувався на історичних даних про успішність школи та на внутрішніх рейтингах учнів. Зазначається, що майже 40% учнів отримали занижені оцінки, а у деяких із них забрали відразу кілька балів.

chants of «fuck the algorithm» as a speaker talks of losing her place at medical school because she was downgraded. pic.twitter.com/P15jpuBscB — huck (@HUCKmagazine) August 16, 2020

Найбільше від роботи алгоритму постраждали успішні учні зі слабких шкіл, де була історично низька успішність. Алгоритм це враховував і не міг поставити учневі вищу оцінку, ніж середня в школі, навіть якщо учень насправді мав високі оцінки.







Від роботи алгоритму постраждали майже 300 тис. випускників шкіл. У зв’язку з цим вибухнув національний скандал, а скривджені школярі вийшли на мітинги. Через результати, які їм поставив алгоритм, більшість з учнів не зможуть вступити в бажаний вищий навчальний заклад.

Внаслідок масових протестів від ідеї автоматичного оцінювання вирішили відмовитися, а підсумкові оцінки школярам виставили їхні вчителі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірусний карантин змусив Міністерство освіти і науки України внести коригування в навчальний процес і до вступної кампанії.