Протест в Великобритании. Фото: The Verge

https://racurs.ua/n142671-protest-protiv-nespravedlivyh-ocenok-ustroili-shkolniki-v-velikobritanii-foto-video.html

Ракурс

Протест в Великобритании организовали школьники из-за несправедливых оценок, которые они благодаря специальному алгоритму, введенному вместо экзаменов.

Обычные экзамены отменили из-за коронавируса. Об этом сообщает The Verge.

Алгоритм основан на исторических данных об успеваемости школы и на внутренних рейтингах учеников. Отмечается, что почти 40% учеников получили заниженные оценки, а некоторые из них — сразу на несколько баллов.



chants of «fuck the algorithm» as a speaker talks of losing her place at medical school because she was downgraded. pic.twitter.com/P15jpuBscB — huck (@HUCKmagazine) August 16, 2020

Больше всего от работы алгоритма пострадали успешные ученики из слабых школ, где была исторически низкая успеваемость. Алгоритм это учитывал и не мог поставить учащемуся более высокую оценку, чем средняя в школе, даже если ученик на самом деле имел высокую успеваемость.





От работы алгоритма пострадали почти 300 тыс. выпускников школ. В связи с этим разразился национальный скандал, а обиженные школьники вышли на митинги. Из-за результатов, который им поставил алгоритм, многие не смогут поступить в желаемое высшее учебное заведение.

В результате массовых протестов, от идеи автоматического оценивания решили отказаться, а итоговые оценки школьникам выставили их учителя.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирусный карантин заставил Министерство образования и науки Украины внести корректировки в учебный процесс и во вступительную кампанию.