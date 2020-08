Протест в Великобритании организовали школьники из-за несправедливых оценок, которые они благодаря специальному алгоритму, введенному вместо экзаменов.

Обычные экзамены отменили из-за коронавируса. Об этом сообщает The Verge.

Алгоритм основан на исторических данных об успеваемости школы и на внутренних рейтингах учеников. Отмечается, что почти 40% учеников получили заниженные оценки, а некоторые из них — сразу на несколько баллов.



chants of «fuck the algorithm» as a speaker talks of losing her place at medical school because she was downgraded. pic.twitter.com/P15jpuBscB