Вакцина от коронавируса. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142673-vakcina-ot-koronavirusa-vskore-mojet-poyavitsya-v-brazilii-ostalis-finalnye-ispytaniya.html

Ракурс

Вакцина от коронавируса скоро появится в Бразилии. Уже две страны официально зарегистрировали свои вакцины от заболевания, теперь к регистрации готовится и бразильская вакцина, которую производит компания Johnson & Johnson.

Регулятор в сфере здравоохранения Бразилии уже одобрил проведение финального этапа испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Клинические испытания в Бразилии будет проводить дочерняя компания Johnson & Johnson — компания Janssen. В них примут участие 7 тыс. добровольцев. Всего в мире эту вакцину испытают на 60 тыс. добровольцев.

Отметим, что ранее в Бразилии одобрили проведение третьей стадии испытаний вакцины компании AstraZeneca, которая была разработана совместно с Оксфордским университетом, вакцины китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech, а также вакцины американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Российскую вакцину «Спутник V» также протестируют в Бразилии и других странах Латинской Америки.

Напомним, ранее мы сообщали, что Китай зарегистрировал патент на первую вакцину против коронавирусной болезни COVID-19, к развитию которой приводит коронавирус SARS-CoV-2. До этого аналогичную вакцину представила Россия.

В свою очередь, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» вызывает сомнения у Всемирной организации здравоохранения. Все результаты исследований перепроверят, чтобы безопасность и эффективность российского препарата была подтверждена.