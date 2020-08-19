Судно Маска зловило частину ракети SpaceX на величезну сітку в океані, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n142695-sudno-maska-zlovylo-chastynu-rakety-spacex-na-sitku-v-okeani-video.html

Ракурс

Ілон Маск продовжує успішно реалізовувати проект Starlink. Судно компанії зловило обтічник ракети SpaceX на величезну сітку в океані.

Подія сталася поблизу Флориди — 13-метрова частина ракети Falcon 9 на парашуті спустилася на Землю після чергового запуску Starlink. Її «зловили» на величезну сітку, яку розтягнули над кораблем. Обтічник важить приблизно тонну. Виконавши завдання у космосі, він повертається на Землю, розкриваючи парашути і передаючи GPS-сигнал.

Пошукова група на кораблі розраховує місце падіння і забезпечує обтічнику м’яку посадку на спеціальну сітку. Ціна цього елемента ракети 6 млн дол (10% вартості).

Саме багаторазове використання своїх ракет — повернення прискорювачів і обтічників на Землю — дозволили SpaceX значно здешевити вартість відправки вантажу і людей у космос.

Компанія 18 серпня ушосте запустила першу ступінь ракети Falcon 9. Подія стала знаковою для історії компанії, — це був сотий запуск команди Ілона Маска з початку перших польотів у 2006 році.

Falcon 9 відвезла у космос 58 супутників для інтернету проекту Starlink і кілька супутників для іншої компанії.

SpaceX розвиває проект Starlink з кінця 2014 року. Тоді Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим інтернетом. Наразі орбітальне угруповання супутників Starlink складається із 660 одиниць.