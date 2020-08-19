Судно Маска поймало часть ракеты SpaceX на сетку в океане, скриншот видео

https://racurs.ua/n142695-sudno-maska-poymalo-chast-rakety-spacex-na-setku-v-okeane-video.html

Ракурс

Илон Маск продолжает успешно реализовывать проект Starlink. Судно компании поймало обтекатель ракеты SpaceX в огромную сетку в океане.

Это событие произошло вблизи Флориды — 13-метровая часть ракеты Falcon 9 на парашюте спустилась на Землю после очередного запуска Starlink. Ее «поймали» в огромную сетку, которую растянули над кораблем. Обтекатель весит примерно тонну. Выполнив задачи в космосе, он возвращается на Землю, раскрывая парашюты и передавая GPS-сигнал.

Поисковая группа на корабле рассчитывает место падения и обеспечивает обтекателю мягкую посадку на специальную сетку. Цена этого элемента ракеты — 6 млн долл (10% стоимости).

Именно многократное использование своих ракет — возвращение ускорителей и обтекателей на Землю — позволили SpaceX значительно удешевить стоимость отправки груза и людей в космос.

Компания 18 августа в шестой раз запустила первую ступень ракеты Falcon 9. Событие стало знаковым для истории компании — это был сотый запуск команды Илона Маска с начала первых полетов в 2006 году. Falcon 9 увезла в космос 58 спутников для интернета проекта Starlink и несколько спутников для другой компании.

SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года. Тогда Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом. Сейчас орбитальная группировка спутников Starlink состоит из 660 единиц.