Украина и Великобритания разоблачили международную хакерскую группу, фото: Richard Patterson

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Международную группу хакеров, участники которые осуществляли похищения персональных данных граждан ряда стран Европы и СНГ, а также США, заблокировали британские и украинские киберспециалисты.

Эта группировка действовала с 2018 года, похищенные данные продавались на ресурсах DarkNet (скрытой компьютерной сети, доступ к которой возможен только через определенное программное обеспечение), сообщает пресс-центр СБУ.

Британские специалисты задержали одного из участников этой группировки, который уже отбывает тюремное заключение. Также они установили, что его сообщник проживает в Украине. Этот злоумышленник разрабатывал и продавал на специализированных сайтах вирусные программы, предназначенные для осуществления несанкционированного доступа к данным.

Такие программы позволяли получать пароли от сайтов и ящиков электронной почты, данные кредитных карточек и электронных кошельков, которые в дальнейшем использовались для похищения средств и персональной информации, а также создания бот-сетей из зараженных компьютеров.

Во время обыска по месту жительства этого хакера правоохранителей изъяли исходники разработанного им вируса, а также более 20 терабайт информации из сломанных компьютеров.

Хакеру сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 361−2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах) Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде штрафа на сумму до одной тысячи необлагаемых минимумов или лишения свободы на срок до двух лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, недавно в Запорожье задержали хакера, который с помощью собственноручно созданных вирусов похищал банковские пароли.