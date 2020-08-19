Неутешительный прогноз урожая зерна опубликовало Минэкономики

Урожай зерна. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142693-neuteshitelnyy-prognoz-urojaya-zerna-opublikovalo-minekonomiki.html

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Урожай зерна в этом году понес существенные потери из-за погодных условий. В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины скорректировали прогнозируемое производство зерновых во всех категориях хозяйств.

По обновленному прогнозу, урожай ожидается на уровне почти 70 млн тонн, что на 2 тонны меньше, чем в предыдущем прогнозе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Причинами таких существенных изменений в прогнозах ведомства являются погодные условия последних недель, повлекшие за собой потерю потенциального урожая кукурузы. В Министерстве надеются на благоприятные погодные условия этой осенью.

Сейчас урожай кукурузы ожидается на уровне 35 млн тонн, а общий урожай зерна — на уровне 70 млн тонн. Наибольшие потери потенциального урожая кукурузы понесли Черкасская (133,8 тыс. га), Одесская (33,5 тыс. га) и Кировоградская (21,3 тыс. га) области.

В свою очередь существенное снижение урожайности наблюдается в Черкасской (234 тыс. га), Кировоградской (146,7 тыс. га) и Полтавской (120,5 тыс. га) областях.

Напомним, ранее мы сообщали, что засуха в Одесской области уничтожила 15% урожая озимых — это худший показатель в Украине. Минэкономики отметило, что условия для роста в регионе сельскохозяйственных культур оцениваются как близкие к критическим.

В Одесской области пострадали посевы на 148 тыс. га: 10% урожая пшеницы, 62% рапса и 21% ячменя. Падение доходов от сбора урожая в регионе может составить до 32%, а выручка фермерских хозяйств снизится на 13%.