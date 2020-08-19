Невтішний прогноз урожаю зерна опублікувало Мінекономіки

Урожай зерна. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142693-nevtishnyy-prognoz-urojau-zerna-opublikuvalo-minekonomiky.html

Ракурс

Урожай зерна цього року зазнав суттєвих втрат через погодні умови. У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України скоригували прогнозоване виробництво зернових у всіх категоріях господарств.

За оновленим прогнозом, урожай очікується на рівні майже 70 млн тонн, що на майже 2 тонни менше, ніж у минулому прогнозі. Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Причинами таких суттєвих змін у прогнозах Міністерства є погодні умови останніх тижнів, які спричинили втрату потенційного врожаю кукурудзи. Наразі у відомстві очікують сприятливих погодних умов цієї осені.

Наразі врожай кукурудзи очікується на рівні 35 млн тонн, а загальний врожай зерна — на рівні 70 млн тонн. Найбільших втрат потенційного урожаю кукурудзи зазнали Черкаська (133,8 тис. га), Одеська (33,5 тис. га) та Кіровоградська (21,3 тис. га) області.

Натомість суттєве зниження урожайності спостерігається в Черкаській (234 тис. га), Кіровоградській (146,7 тис. га) та Полтавській (120,5 тис. га) областях.

Нагадаємо. раніше ми повідомляли, що посуха в Одеській області знищила 15% врожаю озимих — це найгірший показник в Україні. Мінекономіки зазначило, що умови для росту в регіоні сільськогосподарських культур оцінюються як близькі до критичних.

На Одещині постраждали посіви на 148 тис. га: 10% врожаю пшениці, 62% ріпаку та 21% ячменю. Падіння доходів від збору врожаю в регіоні може скласти до 32%, а виручка фермерських господарств знизиться на 13%.