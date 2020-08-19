ЄС не визнав вибори у Білорусі і готується вводити санкції. Фото: 112 Украина

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Протести у Білорусі, котрі тривають вже другий тиждень, викликали занепокоєння мало не у всього світу. Сьогодні, 19 серпня, лідери 27 країн Європейського Союзу зібралися на терміновий саміт щодо подій у Білорусі.

За результатами саміту ЄС не визнав президентські вибори у Білорусі, у яких, за офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко. Окрім того, Європейський Союз готується запровадити персональні санкції проти низки осіб. Про це на брифінгу за результатами саміту розповів голова Європейської ради Шарль Мішель.

Санкції планують запровадити проти «значної кількості осіб», пише у Twitter журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк із посиланням на голову Європейської ради Шарля Мішеля.

Окрім того, за інформацією Йозвяка, ЄС вирішив виділити Білорусі 53 млн євро. Ці гроші спрямують на підтримку протестуючих, незалежних ЗМІ, репресованих осіб та людей, які постраждали під час протестів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Світлана Тихановська, головний опонент чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка, записала нове відеозвернення.

Опозиціонерка заявила, що президентські вибори в Білорусі були нечесними й непрозорими, а їх результати сфальсифікували. Вона заявила, що силовики жорстоко били людей, які вийшли на вулиці відстоювати свій вибір.