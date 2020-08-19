ЕС не признал выборы в Беларуси и готовится вводить санкции. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n142692-es-ne-priznal-vybory-v-belarusi-i-gotovitsya-vvodit-sankcii.html

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Протесты в Беларуси, которые продолжаются уже вторую неделю, вызвали беспокойство почти у всего мира. Сегодня, 19 августа, лидеры 27 стран Европейского Союза собрались на срочный саммит по событиям в Беларуси.

По результатам саммита ЕС не признал президентские выборы в Беларуси, в которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Кроме того, Европейский Союз готовится ввести персональные санкции против ряда лиц. Об этом на брифинге по результатам саммита рассказал председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Санкции планируют ввести против «значительного количества лиц», пишет в Twitter журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк со ссылкой на председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Кроме того, по информации Йозвяка, ЕС решил выделить Беларуси 53 млн евро. Эти деньги пойдут на поддержку протестующих, независимых СМИ, репрессированных лиц и людей, пострадавших во время протестов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Светлана Тихановская, главный оппонент действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, записала новое видеообращение.

Оппозиционерка заявила, что президентские выборы в Беларуси были нечестными и непрозрачными, а их результаты сфальсифицировали. Она заявила, что силовики жестоко избивали людей, вышедших на улицы отстаивать свой выбор.