Україна та Британія викрили міжнародну хакерську групу, фото: Richard Patterson

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Міжнародну групу хакерів, учасники якої здійснювали викрадення персональних даних громадян низки країн Європи та СНД, а також США, блокували британські та українські кіберфахівці.

Це угруповання діяло з 2018 року, викрадені дані продавалися на ресурсах DarkNet (прихованої комп’ютерної мережі, доступ до якої можливий лише через певне програмне забезпечення), повідомляє прес-центр СБУ.

Британські фахівці затримали одного з учасників цього угруповання, який вже відбуває тюремне ув’язнення. Також вони встановили, що його спільник проживає в Україні. Цей зловмисник розробляв та продавав на спеціалізованих сайтах вірусні програми, призначені для здійснення несанкційованого доступу до даних.

Такі програми дозволяли отримувати паролі від сайтів та скриньок електронної пошти, дані щодо кредитних карток та електронних гаманців, які в подальшому використовувалися для викрадення коштів і персональної інформації, також створення бот-мереж із заражених комп’ютерів.

Під час обшуку за місцем проживання цього хакера правоохоронців вилучили вихідні коди розробленого ним вірусу, а також понад 20 терабайт інформації зі зламаних комп’ютерів.

Хакеру повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361−2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах) Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді штрафу на суму до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів або позбавлення волі на строк до двох років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, нещодавно в Запоріжжі затримали хакера, який за допомогою власноруч створених вірусів викрадав банківські паролі.