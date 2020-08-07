SpaceX вивела на орбіту ще 57 інтернет-супутників — новини світу

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Ракурс

SpaceX, приватна космічна компанія Ілона Маска, 7 серпня успішно вивела на орбіту ще 57 супутників в рамках реалізації проекту з глобального покриття Землі інтернетом Starlink.

Ракета-носій Falcon 9 стартувала на орбіту з партією міні-супутників для продовження розгортання глобальної мережі системи Starlink. Про це повідомила SpaceX на сторінці у Твіттер.

Falcon 9 вилетіла зі стартового майданчика на космодромі мису Канаверал (штат Флорида) о 8.12 за Києвом та 1.12 за місцевим часом.

Окрім супутників Starlink, ракета-носій розгорнула на орбіті два малих космічних апарати дистанційного зондування Землі Global-5 і Global-6 американської компанії BlackSky. Вони здійснюватимуть мультиспектральну зйомку Землі з роздільною здатністю близько метра.

Попередню партію з 58 інтернет-супутників SpaceX вивела на орбіту 13 червня.

Нагадаємо, SpaceX хоче охопити Землю інтернет-покриттям за допомогою 12 тис. супутників. В планах Ілона Маска — створити мережу, яка забезпечить усіх мешканців планети широкосмуговим доступом в інтернет.

У 2020 році супутники SpaceX забезпечать інтернетом всю територію Північної Америки. Загальна сума інвестицій, спрямована на реалізацію проекту, оцінюється в 10 млрд дол.