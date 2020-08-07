SpaceX вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников — новости мира

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SpaceX, частная космическая компания Илона Маска, 7 августа успешно вывела на орбиту еще 57 спутников в рамках реализации проекта по глобальному покрытию Земли интернетом Starlink.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с партией мини-спутников для продолжения развертывания глобальной сети системы Starlink. Об этом сообщила SpaceX на странице в Твиттере.

Falcon 9 покинула стартовую площадку на космодроме мыса Канаверал (штат Флорида) в 8.12 по Киеву и 1.12 по местному времени.

Помимо спутников Starlink, ракета-носитель развернула на орбите два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и Global-6 американской компании BlackSky. Они будут осуществлять мультиспектральную съемку Земли с разрешением около метра.

Предыдущую партию 58 интернет-спутников SpaceX вывела на орбиту 13 июня.

Напомним, SpaceX хочет охватить Землю интернет-покрытием с помощью 12 тыс. спутников. В планах Илона Маска — создать сеть, которая обеспечит всех жителей планеты широкополосным доступом в интернет.

В 2020 году спутники SpaceX обеспечат интернетом всю территорию Северной Америки. Общая сумма инвестиций, направленная на реализацию проекта, оценивается в 10 млрд долл.