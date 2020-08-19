Ранее неизвестный механизм заражения коронавирусом нашли ученые

Коронавирус в мире. Фото: Pixabay

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Коронавирус в мире привел к масштабной эпидемии. Немецкие исследователи раскрыли ранее неизвестный механизм заражения клетки коронавирусом, изучив структуру поверхности патогена.

Новая информация поможет при разработке вакцин и эффективных терапевтических средств для лечения инфицированных пациентов. Результаты научной работы опубликовали в журнале Science.

Ученые использовали криоэлектронную томографию и молекулярное динамическое моделирование, чтобы проанализировать структуру S-белка в виде шпильки, который играет ключевую роль в связывании коронавируса с поверхностью клетки и проникновении патогена внутрь здоровой клетки.

Исследователи создали почти 300 криотомограмм тысячи различных вирусов, каждый из которых содержит в среднем 40 «шпилек» на своей поверхности.

Оказалось, что часть белка, которая содержит рецептор, связывает между собой область и механизмы, необходимые для слияния с клеткой-мишенью. В свою очередь клетка-мишень расположена на гибкой ножке.

Ученые определили, что у ножки есть три «сустава» — «бедро», «колено» и «голеностоп», которые предоставляют стеблю гибкость. Рецептор связывает часть ножки и может перемещаться и, таким образом, искать рецептор для стыковки с целевой клеткой.

Стебель покрыт цепочками гликанов, которые скрывают суставы от антител. Препараты, направленные на гликаны, открывают новый путь для создания эффективных методов терапии против коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире существовал еще задолго до начала эпидемии в Китае. К такому выводу пришел профессор Том Джефферсон из Оксфордского университета в Великобритании.

По мнению профессора, коронавирус длительное время находился в состоянии сна и активизировался после того, как условия стали благоприятными для его распространения.