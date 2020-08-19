Викрито підготовку масштабної російської кібератаки

https://racurs.ua/ua/n142704-rosiyski-specslujby-gotuvaly-masshtabnu-kiberataku-do-dnya-nezalejnosti-ukrayiny-rnbo.html

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Хакерське угруповання Gamaredon, за яким стоять російські спецслужби, останнім часом активізувалося.

Фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) виявили ознаки підготовки масштабної скоординованої кібератаки на органи державної влади України. Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Зазначається, що мета такої атаки — дестабілізувати ситуацію в Україні напередодні Дня Незалежності та під час підготовки до чергових місцевих виборів.

Фахівці НКЦК при РНБО України виявили тенденцію до модернізації програмних засобів кібератак з метою підвищення ефективності подолання засобів захисту та приховування своєї діяльності у скомпрометованих системах, — наголошується в повідомленні РНБО.



У РНБО зазначають, що під час останніх спроб кібератак хакери використовували шкідливі вкладення, які імітують документи органів держвлади, зокрема документи СБУ. Такі документи зловмисники розсилають поштою, а після їх відкриття хакери отримують доступ до комп’ютерів та державних мереж.

Нагадаємо, СБУ та британські правоохоронці нещодавно викрили міжнародну групу хакерів, один із членів якої проживав в Україні.