Обнаружена подготовка масштабной российской кибератаки

https://racurs.ua/n142704-rossiyskie-specslujby-gotovili-masshtabnuu-kiberataku-ko-dnu-nezavisimosti-ukrainy-snbo.html

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Хакерская группировка Gamaredon, за которой стоят российские спецслужбы, в последнее время активизировалась.

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) обнаружили признаки подготовки масштабной скоординированной кибератаки на органы государственной власти Украины. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что цель такой атаки — дестабилизировать ситуацию в Украине накануне Дня Независимости и во время подготовки к очередным местным выборам.

Специалисты НКЦК при СНБО Украины выявили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения эффективности преодоления средств защиты и сокрытия своей деятельности в скомпрометированных системах, — подчеркивается в сообщении СНБО.



В СНБО отмечают, что во время последних попыток кибератак хакеры использовали вредоносные вложения, имитирующие документы органов госвласти, в частности документы СБУ. Такие документы злоумышленники рассылают по почте, а после их открытия хакеры получают доступ к компьютерам и государственным сетям.

Напомним, СБУ и британские правоохранители недавно разоблачили международную группу хакеров, один из членов которой проживал в Украине.