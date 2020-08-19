Причину гучного ранкового співу птахів встановили учені

Співочі птахи особливо голосні вранці, фото: PxFuel

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Ракурс

Співочі птахи особливого голосні рано-вранці.

Американські вчені знайшли несподіване пояснення цьому явищу, повідомляє прес-служба Дюкського університету (США).

Існують багато теорій щодо причин тривалого та голосного ранкового співу птахів. Зокрема, одна з них передбачає, що вранці просто мало вітру, який може спотворити звук, інша — що вранці для птахів ще дуже темно, щоб вони могли займатися чимось іншим.

Однак нещодавнє дослідження виявило нове пояснення — завдяки довготривалому співу птахи просто «розігріваються».

Вранішні співи — це здебільшого «робота» самців, чиї пісні призначені для того, щоб справити враження на потенційних партнерів і суперників.

Начебто вони розігріваються за лаштунками, поки не зійшло сонце, — зазначають учені.

Щоб перевірити гіпотезу про «розминку», учені протягом кількох днів записували співи 11 самців пасовки болотяної (вид горобцеподібних птахів) у період між другою годиною ранку та полуднем.

Пісня пасовки болотяної — це простий трель, що складається з до п’яти нот, які повторюється приблизно 5−10 разів на секунду.

Це звучить як мелодійний поліцейський свисток, — зазначають учені.

Хоча спів птахів і виглядає невимушено, але птахам для цього потрібно збалансувати вимоги щодо швидкості і спритності. Птахи переключаються з однієї ноти на іншу, відкриваючи й закриваючи дзьоби, точно координуючи рухи дзьоба та голосових зв’язок з кожним подихом.

Виявилося, що хоча «концерт» пасовок болотяних може розпочатися вже о 2.30 ранку, вони не починають співи як віртуози.

Статистичний аналіз записів показав, що птахи починають співати спокійно — повільніше або з більш обмеженим діапазоном. Згодом вони починають співати складніше, досягаючи більш високої і низької висоти — відразу після світанку, після сотень дублів.

Чим більше вони розігріваються, тим краще співають.

Пізніше вранці вони можуть виконувати більш складні пісн", — наголошують учені.

На думку вчених, ранкова «розминка» може допомогти стимулювати кровообіг птахів та підвищити температуру, щоб задовольнити фізичні вимоги співу.

Попередні експерименти показали, що добре виконана пісня більше привертає увагу самок та більше лякає інших самців. Тепер дослідники перевірять, чи реагують самки на поступове покращення у співі протягом кількох годин. Якщо це так, то самці, які починають співати рано і часто, отримують перевагу.

Нагадаємо, учені встановили, що птахи використовують соціальні сигнали для прийняття рішень.