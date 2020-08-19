Причину громкого утреннего пения птиц установили ученые

Певчие птицы особенно хорошо слышимы утром, фото: PxFuel

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Певчие птицы особого громкие рано утром.

Американские ученые нашли неожиданное объяснение этому явлению, сообщает пресс-служба Дюкского университета (США).

Существуют много теорий относительно причин длительного и громкого утреннего пения птиц. В частности, одна из них предполагает, что утром просто мало ветра, который может исказить звук, другая — утром для птиц еще слишком темно, чтобы они могли заниматься чем-то другим.

Однако недавнее исследование обнаружило новое объяснение — благодаря длительному пению птицы просто «разогреваются».

Утреннее пение — это в основном «работа» самцов, чьи песни предназначены для того, чтобы произвести впечатление на потенциальных партнеров и соперников.

Как бы они разогреваются за кулисами, пока не взошло солнце, — отмечают ученые.

Чтобы проверить гипотезу о «разминке», ученые в течение нескольких дней записывали песни 11 самцов болотнных воробьев в период между 2.00 утра и полуднем.

Песня болотного воробья — это простой трель, состоящий из до пяти нот, которые повторяется примерно 5−10 раз в секунду.

Это звучит как мелодичный полицейский свисток, — отмечают ученые.

Хотя пение птиц и выглядит непринужденно, но птицам для этого нужно сбалансировать требования к скорости и ловкости. Птицы переключаются с одной ноты на другую, открывая и закрывая клювы, точно координируя движения клюва и голосовых связок с каждым вдохом.

Оказалось, что хотя «концерт» болотных вороьбев может начаться уже в 2.30 утра, они не начинают пение как виртуозы.

Статистический анализ записей показал, что птицы начинают петь спокойно — медленнее или с более ограниченным диапазоном. Впоследствии они начинают петь сложнее, достигая более высокой и низкой высоты — сразу после рассвета, после сотен дублей.

Чем больше они разогреваются, тем лучше поют.

Позже утром они могут исполнять более сложные песни, — отмечают ученые.

По мнению ученых, утренняя «разминка» может помочь стимулировать кровообращение птиц и повысить температуру, чтобы удовлетворить физические требования пения.

Предыдущие эксперименты показали, что хорошо исполненная песня больше привлекает самок и больше пугает других самцов. Теперь исследователи проверят, реагируют ли самки на постепенное улучшение в пении в течение нескольких часов. Если это так, то самцы, которые начинают петь рано и часто, получают преимущество.

Напомним, ученые установили, что птицы используют социальные сигналы для принятия решений.