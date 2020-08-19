Валерий Цепкало, фото: социальные сети

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Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало вместе с семьей вчера, 18 августа, выехал из Украины в Польшу.

Сегодня, 19 августа, он и его жена встретились в Варшаве с министром иностранных дел Польши Якцеком Чапутовичем. Об этом сообщается в Твиттере Министерства иностранных дел (МИД) Польши.

Министр выразил благодарность за решительность белорусского гражданского общества и заверил в поддержке Польши в рамках пятибалльного плана, объявленного премьер-министром Моравецким, — отмечается в сообщении МИДа Польши.

План Моравецкого по поддержке Беларуси состоит из пяти пунктов:

поддержка репрессированных;

стипендии для студентов;

смягчение въезда и доступа к рынку труда в Польше для белорусов;

помощь независимым белорусским СМИ;

поддержка неправительственных организаций.

Цепкало считался одним из основных соперников Александра Лукашенко на нынешних президентских выборах, однако Центризбирком Беларуси отказался зарегистрировать его кандидатом.

Чтобы избежать возможного ареста, Цепкало выехал из Беларуси сначала в Москву, а 2 августа прибыл в Украину.

Напомним, находясь в Украине, Цепкало сделал резонансное заявление относительно войны на Донбассе, за которое впоследствии извинялся.