Валерій Цепкало, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n142702-biloruskyy-opozycioner-cepkalo-vyyihav-z-ukrayiny-foto.html

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Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало разом із сім'єю вчора, 18 серпня, виїхав з України до Польщі.

Сьогодні, 19 серпня, він та його дружина зустрілися у Варшаві з міністром закордонних справ Польщі Якцеком Чапутовичем. Про це повідомляється у Твіттері Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі.

Міністр висловив вдячність за рішучість білоруського громадянського суспільства та запевнив у підтримці Польщі у рамках п’ятибального плану, оголошеного прем'єр-міністром Моравецьким, — зазначається в повідомленні МЗС Польщі.

План Моравецького щодо підтримки Білорусі складається з п’яти пунктів:

підтримка репресованих;

стипендії для студентів;

пом’якшення щодо в’їзду і доступу до ринку праці в Польщі для білорусів;

допомога незалежним білоруським ЗМІ;

підтримка неурядових організацій.

Цепкало вважався одним із основних суперників Олександра Лукашенка на цьогорічних президентських виборах, проте Центрвиборчком Білорусі відмовився зареєструвати його кандидатом.

Щоб уникнути можливого арешту, Цепкало виїхав з Білорусі спочатку до Москви, а 2 серпня прибув до України.

Нагадаємо, перебуваючи в Україні, Цепкало зробив резонансну заяву щодо війни на Донбасу, через яку згодом вибачався.