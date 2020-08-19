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Ракурс
Валерій Цепкало, фото: соціальні мережі

Білоруський опозиціонер Цепкало виїхав з України (ФОТО)

19 сер 2020, 20:59
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Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало разом із сім'єю вчора, 18 серпня, виїхав з України до Польщі.

Сьогодні, 19 серпня, він та його дружина зустрілися у Варшаві з міністром закордонних справ Польщі Якцеком Чапутовичем. Про це повідомляється у Твіттері Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі.

Міністр висловив вдячність за рішучість білоруського громадянського суспільства та запевнив у підтримці Польщі у рамках п’ятибального плану, оголошеного прем'єр-міністром Моравецьким, — зазначається в повідомленні МЗС Польщі.

План Моравецького щодо підтримки Білорусі складається з п’яти пунктів:

  • підтримка репресованих;
  • стипендії для студентів;
  • пом’якшення щодо в’їзду і доступу до ринку праці в Польщі для білорусів;
  • допомога незалежним білоруським ЗМІ;
  • підтримка неурядових організацій.

Валерій Цепкало зустрівся з очільником МЗС Польщі, фото: МЗС Польщі

Валерій Цепкало зустрівся з очільником МЗС Польщі, фото: МЗС Польщі

Цепкало вважався одним із основних суперників Олександра Лукашенка на цьогорічних президентських виборах, проте Центрвиборчком Білорусі відмовився зареєструвати його кандидатом.


Щоб уникнути можливого арешту, Цепкало виїхав з Білорусі спочатку до Москви, а 2 серпня прибув до України.

Нагадаємо, перебуваючи в Україні, Цепкало зробив резонансну заяву щодо війни на Донбасу, через яку згодом вибачався.

Джерело: Ракурс


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