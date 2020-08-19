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20 серпня християни вшановують Марина та Пімена, фото: PxFuel
20 серпня відзначають день Марина-Піменаhttps://racurs.ua/ua/n142701-20-serpnya-vidznachaut-den-maryna-pimena.htmlРакурс
20 серпня православна церква вшановує мученика Марина та преподобного Пімена, які жили в різні історичні епохи.
Пімен жив у XI-XII століттях і був монахом у Києво-Печерській лаврі. Пімен мав дуже слабке здоров’я, через що його також називають Багатоболізним. Преподобний Пімен вважається покровителем хоспісів.
Також цього дня вшановується пам’ять мученика Марина, який жив у Римській імперії у III ст. в часи правління імператорів Галлієна, Валеріана та Каріна. Вважається, що він, через свою віру, зазнав катувань та був страчений.
Крім того, 20 серпня — післясвято Прербраження Господнього, яке відзначали 19 серпня. Свято Преображення має один день передсвята і сім днів післясвята.
У народі цього дня відзначали день Марина-Пімена. Цей день вважався моментом поступового завершення літа та настання осені, а також завершенням пори літніх гроз.
Народні прикмети:
- якщо лелеки готуються до відльоту — осінь буде холодною;
- якщо при сході сонця світанок забарвилася в червоний колір — слід очікувати дощу;
- якщо павук залишає павутину і ховається в укриття — варто очікувати погіршення погоди.
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