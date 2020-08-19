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Ракурс
20 серпня християни вшановують Марина та Пімена, фото: PxFuel

20 серпня відзначають день Марина-Пімена

19 сер 2020, 20:38
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20 серпня православна церква вшановує мученика Марина та преподобного Пімена, які жили в різні історичні епохи.

Пімен жив у XI-XII століттях і був монахом у Києво-Печерській лаврі. Пімен мав дуже слабке здоров’я, через що його також називають Багатоболізним. Преподобний Пімен вважається покровителем хоспісів.

Також цього дня вшановується пам’ять мученика Марина, який жив у Римській імперії у III ст. в часи правління імператорів Галлієна, Валеріана та Каріна. Вважається, що він, через свою віру, зазнав катувань та був страчений.

Крім того, 20 серпня — післясвято Прербраження Господнього, яке відзначали 19 серпня. Свято Преображення має один день передсвята і сім днів післясвята.


У народі цього дня відзначали день Марина-Пімена. Цей день вважався моментом поступового завершення літа та настання осені, а також завершенням пори літніх гроз.

Народні прикмети:

  • якщо лелеки готуються до відльоту — осінь буде холодною;
  • якщо при сході сонця світанок забарвилася в червоний колір — слід очікувати дощу;
  • якщо павук залишає павутину і ховається в укриття — варто очікувати погіршення погоди.

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Джерело: Ракурс


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