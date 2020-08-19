20 августа отмечают день Марина-Пименаhttps://racurs.ua/n142701-20-avgusta-otmechaut-den-marina-pimena.htmlРакурс
20 августа православная церковь чтит святого Марина и преподобного Пимена, живших в разные исторические эпохи.
Пимен жил
Также в этот день почитается память мученика Марина, который жил в Римской империи в III в. во времена правления императоров Галлиена, Валериана и Карина. Считается, что он, из-за своей веры, подвергался пыткам и был казнен.
Кроме того, 20 августа — попразднство Прербраження Господня, которое отмечали 19 августа. Праздник Преображения имеет один день предпразднства и семь дней попразднства.
В народе этот день отмечали день Марина-Пимена. Этот день считался моментом постепенного завершения лета и наступления осени, а также завершением поры летних гроз.
Народные приметы:
- если аисты готовятся к вылету — осень будет холодной;
- если при восходе солнца рассвет окрасилась в красный цвет — следует ожидать дождя;
- если паук оставляет паутину и прячется в укрытие — следует ожидать ухудшения погоды.