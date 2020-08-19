20 августа христиане чествуют Марина и Пимена, фото: PxFuel

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Ракурс

20 августа православная церковь чтит святого Марина и преподобного Пимена, живших в разные исторические эпохи.

Пимен жил в XI—XII вв. еках и был монахом в Киево-Печерской лавре. Пимен имел очень слабое здоровье, из-за чего его также называют Многоболезным. Преподобный Пимен считается покровителем хосписов.

Также в этот день почитается память мученика Марина, который жил в Римской империи в III в. во времена правления императоров Галлиена, Валериана и Карина. Считается, что он, из-за своей веры, подвергался пыткам и был казнен.

Кроме того, 20 августа — попразднство Прербраження Господня, которое отмечали 19 августа. Праздник Преображения имеет один день предпразднства и семь дней попразднства.

В народе этот день отмечали день Марина-Пимена. Этот день считался моментом постепенного завершения лета и наступления осени, а также завершением поры летних гроз.

Народные приметы: