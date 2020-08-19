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Во время масштабного пожара в Киеве, фото: ГСЧС
Из масштабного пожара в Киеве спасли двух человек (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n142705-iz-masshtabnogo-pojara-v-kieve-spasli-dvuh-chelovek-foto-video.htmlРакурс
Масштабный пожар в Киеве, который сегодня, 19 августа, вечером вспыхнул в четырехэтажном многоквартирном доме на улице Большой Васильковской в Печерском районе и распространился на крышу здания, потушен.
Во время пожара пожарные спасли двух человек, еще 15 человек эвакуировали на безопасное расстояние. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 18.14. В 19.55 пожар был локализован на площади 800 кв. м, а в 20.51 — ликвидирован.
Отмечается, что борьбу с огнем значительно усложняло быстрое распространение огня по деревянным перекрытиям дома.
Причины возникновения пожара устанавливаются.
Напомним, по информации СМИ, в квартире, в которой возник пожар, проживает пожилая учительница.
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