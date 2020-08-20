Розведення сил та засобів біля Золотого. Фото: vchasnoua.com

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Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі погодила нові ділянки розмінування та нові ділянки розведення.

Українська делегація 19 серпня підтримала пропозицію щодо чотирьох нових ділянок розведення сил та засобів на Донбасі. Також ТКГ були досягнуті домовленості щодо 20 ділянок розмінування. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

У Зеленського заявили, що нові домовленості дозволять виконувати угоди, які були досягнуті лідерами «нормандського формату» в Парижі та наблизитися до проведення саміту «нормандської четвірки» в Берліні.

Зазначається, що Київ підтримав необхідність розробки рамкового рішення ТКГ з протимінної діяльності, що допоможе оптимізувати подальшу роботу з цього питання.

Крім того, сторони досягли згоди щодо списків утримуваних осіб, які готуються до обміну. Українська делегація наголосила, що виконала всі домовленості про підтвердження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб і підтвердила інформацію про осіб, яку запитували учасники консультацій. На Банковій наголосили, що Київ очікує дзеркальних і симетричних дій від іншої сторони.

Нагадаємо, 19 серпня президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 87-річного екс-прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна.