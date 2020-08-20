«Баварія» впевнено перемогла «Ліон» та вийшла у фінал Ліги чемпіонів — відео голівhttps://racurs.ua/ua/n142708-bavariya-vpevneno-peremogla-lion-ta-vyyshla-u-final-ligy-chempioniv-video-goliv.htmlРакурс
«Баварія» з Мюнхена у півфіналі Ліги чемпіонів впевнено перемогла французький «Ліон».
Французький клуб на стадіоні «Жозе Алваладе» вже у першому таймі поступався мюнхенцям з рахунком 2:0. На 18 хвилині відзначився Серж Гнабрі й він же на 33 хвилині вдруге відправив м’яч у ворота «Ліона». За підсумком матчу Гнабрі був визнаний кращим гравцем вчорашнього вечора.
В кінці зустрічі третій гол французам забив нападник збірної Польщі Роберт Левандовскі.
Ліон — Баварія 0:3
Голи: Гнабрі, 18, 33, Левандовскі, 88
Ліон: Лопеш — Денайер, Марсело, Марсал (Шеркі, 73) — Бруно (Мендес, 46) — Дюбуа (Тете, 68), Какере, Ауар, Корне — Екамбі (Рейн-Аделаїд, 67), Депай (Дембеле, 57).
Баварія: Нойєр — Кімміх, Боатенг (Зюле, 46), Алаба, Девіс — Горецька (Толіссо, 82), Тіаго (Павар, 82) — Гнабрі (Коутіньо, 75), Мюллер, Перішіч (Коман, 63) — Левандовскі.
Відтак у фіналі головного футбольного турніру Європи зустрінуться «Баварія» та французький ПСЖ, який раніше з рахунком 3:0 переміг німецький «Лейпциг». Фінальний матч відбудеться в неділю, 23 серпня, на «Ештадіу да Луш» у португальському Лісабоні. Мюнхенці вже водинадцяте зіграють у фіналі Ліги чемпіонів, у п’яти з десяти фіналів «Баварія» перемагала. Щодо ПСЖ, то команда з Парижу вперше зіграє у фіналі найпрестижнішого єврокубку.
Нагадаємо, 18 серпня «Парі Сен-Жермен» розгромив «Лейпциг», забивши у ворота німецької команди три «сухих» м’ячі. Так французи стали фіналістами Ліги чемпіонів.