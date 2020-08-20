Олексія Навального терміново госпіталізували з отруєнням. Фото: slovoidilo.ua

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Ракурс

Олексій Навальний, російський опозиціонер, терміново доставлений в одну з лікарень Омська.

Політику стало зле в літаку, яким той летів до Томська. Повітряне судно вирішили екстрено посадити в аеропорту Омська. Звідти Навального госпіталізували з ознаками отруєння. Про це 20 серпня повідомила його прес-секретар Кіра Ярмиш у Twitter.

За її словами, у команді Навального припускають, що отруту підсипали в чай, оскільки лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину. Крім чаю, політик з самого ранку нічого не пив. Наразі опозиціонер перебуває в реанімації непритомний.

Лікарі під'єднали його до апарата штучної вентиляції легень. До лікарні на вимогу штабу викликали поліцію.

Як відомо, Навального отруюють не вперше. Так, у липні 2019 року російського опозиціонера затримали після мітингу за допуск незалежних кандидатів на вибори у Московську міську думу, і вже наступного дня госпіталізували в лікарню з ознаками отруєння. Тоді медики діагностували у політика «гостру алергічну реакцію», але не виявили причину причину шкірного подразнення.

Раніше повідомлялося, що Сергій Скрипаль та його донька Юлія, які стали жертвами отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новичок» у березні 2018 року в британському місті Солсбері, змінили імена та залишили територію країни.