Навальний в комі, його могли отруїти психодислептиком. Фото: Эхо Москвы

https://racurs.ua/ua/n142720-navalnyy-v-komi-yogo-mogly-otruyity-psyhodysleptykom-roszmi.html

Ракурс

Олексій Навальний, російський опозиціонер, якого сьогодні в терміновому порядку доставили в лікарню, впав у кому. Він підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Його стан важкий, але стабільний.

Діагноз йому ще не поставили. Про це повідомила прес-секретар Навального Кіра Ярмиш на своїй сторінці в Твіттер із посиланням на представника лікарні.

Також невідомо, чи є загроза життю Навального. Водночас Ярмиш зазначає, що в реанімації багато правоохоронців, а лікарі відмовляються ділитися з нею будь-якою інформацією. Вона вважає, що «реакція лікарів тільки підтверджує, що це отруєння».

Водночас російські ЗМІ повідомляють, що попередній діагноз, який поставили Навальному, — «отруєння невстановленим психодиcлептиком». Про це повідомляє «Интерфакс» із посиланням на джерело «в медичних колах».

Зазначимо, що психодиcлептики — речовини, здатні викликати галюцинації.

Точний діагноз лікарі обіцяють поставити протягом сьогоднішнього дня, адже зараз проводяться лікувально-діагностичні заходи, дослідження, консультації.

Нагадаємо, Навальний вранці 20 серпня летів до Москви з Томська. Йому стало погано під час польоту, тому літак екстрено посадили, а російського опозиціонера доставили в лікарню.

Його прихильники відразу заявили про отруєння. За їхньою інформацією, Навальний вранці нічого не їв, а на борту літака пив тільки чай.