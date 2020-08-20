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Ракурс
Коронавірус у Києві. Фото: Pixabay

Коронавірус підкосив ще понад 200 киян — нова статистика по районах

20 сер 2020, 11:05
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Коронавірус у Києві продовжує ширитися серед жителів міста. За минулу добу кількість хворих зросла, а частину людей, що захворіли на коронавірус, доставили в лікарні через важкий та середній перебіг хвороби.

Захворювання виявили у 227 осіб, серед інфікованих — 9 дітей і троє медиків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.


Учора захворіли:

  • 114 жінок у віці від 20 до 83 років;
  • 104 чоловіка у віці від 18 до 85 років;
  • п’ятеро дівчаток від п’яти до 16 років;
  • четверо хлопчиків від двох до 10 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Дарницький район — 39 випадків;
  • Святошинський район — 37 випадків;
  • Дніпровський район — 31 випадок.

Повідомляється, що в лікарні за минулу добу госпіталізували 37 киян, а інші хворі перебувають вдома на самоізоляції під контролем медиків. Коронавірусну хворобу подолала 101 особа, а з початку пандемії одужали вже 3 тис. 585 осіб. Усього в Києві вже 11 тис. 172 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Динаміка розповсюдження коронавірусу у Киеві. Карта: Telegram

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні продовжує бити рекорди. За минулу добу, 19 серпня, зареєстрували 2 тис. 134 нових випадків COVID-19. Це — новий рекорд інфікування з початку епідемії в Україні.

Джерело: Ракурс


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