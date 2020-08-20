Кримінального авторитета з Одеси застрелили в Туреччині. Фото: lastday.club

https://racurs.ua/ua/n142718-kryminalnogo-avtoryteta-z-odesy-lotu-guli-zastrelyly-v-turechchyni.html

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«Злодія в законі» Лоту Гулі, який орудував зокрема в Одесі, вбили у Туреччині.

Азербайджанського бандита Надіра Саліфова застрелили ввечері 19 серпня в турецькому місті Серік. Гулі важко поранили в голову, коли він вечеряв у ресторані готелю в Богазкентському районі міста. Авторитета госпіталізували, але поранення було занадто важке. Про це пише місцеве видання Haberturk.

Як повідомляє азербайджанське видання Haqqin, Гулі загинув від рук свого земляка, кримінального авторитета Хана, який став лідером банди, якою раніше керував Гулі. Хан кілька разів вистрілив у голову своїй жертві. Вбивця намагався втекти, але незабаром його затримали на трасі Анталія — Денізлі.

За інформацією «Думской», Лоту Гулі керував різними кримінальними групами, які неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронців Одеси.

Нагадаємо, в липні у Харківській області викрили потужне злочинне угруповання, лідером якого був кримінальний авторитет «Князь». Ця банда тероризувала Харківську, Дніпропетровську та Полтавську області. Угруповання спеціалізувалося на вчиненні тяжких злочинів.