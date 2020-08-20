Криминального авторитета из Одессы застрелили в Турции. Фото: lastday.club

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Ракурс

«Вора в законе» Лоту Гули, который орудовал в том числе в Одессе, убили в Турции.

Азербайджанского бандита Надира Салифова застрелили вечером 19 августа в турецком городе Серик. Гули тяжело ранили в голову, когда он ужинал в ресторане отеля в Богазкентском районе города. Авторитета госпитализировали, но ранение было слишком тяжелое. Об этом пишет местное издание Haberturk.

Как сообщает азербайджанское издание Haqqin, Гули погиб от рук своего земляка, криминального авторитета Хана, ставшего лидером банды, которой ранее руководил Гули. Хан несколько раз выстрелил в голову своей жертве. Убийца пытался скрыться, но вскоре его задержали на трассе Анталия — Денизли.

По информации «Думской», Лоту Гули курировал различные криминальные группы, которые неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей Одессы.

Напомним, в июле в Харьковской области разоблачили мощную преступную группировку, лидером которой был криминальный авторитет «Князь». Эта банда терроризировала Харьковскую, Днепропетровскую и Полтавскую области. Группировка специализировалась на совершении тяжких преступлений.