Санкции, забастовки и неизданные газеты — протесты в Беларуси продолжаются

https://racurs.ua/n142717-sankcii-zabastovki-i-neizdannye-gazety-protesty-v-belarusi-prodoljautsya.html

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Протесты в Беларуси продолжаются. В Минске и в других городах людей 19 и 20 августа на улицах стало меньше, чем накануне.

Утром 20 августа милиция не позволила раздать бюллетени для голосования по поводу забастовки на проходной Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) — того самого предприятия, где в начале недели выдал много громких заявлений Александр Лукашенко.

О том, что милиция мешает раздавать листовки, сообщают Tut. by и Naviny.by. Накануне стало известно, что на МЗКТ, директор которого признал поражение Лукашенко, создали забастовочный комитет.

Российская газета «Комсомольская правда в Беларуси» второй раз подряд не смогла отпечатать номер, в котором рассказывалось о протестах в стране. В Доме печати неожиданно сломался печатный станок.

Аналогичный инцидент произошел во вторник, 18 августа. Тогда газетчикам также сообщили о форс-мажоре со станком. На первой странице того номера было размещено фото воскресной акции в Минске, которую называют самой массовой в истории Беларуси.

Вчера протестующие сначала хотели собраться у здания МВД, но милиция все перекрыла, поэтому толпа пошла на площадь Независимости.

Между тем координационный совет по передачи власти провел первое заседание и опубликовал резолюцию. Требуют прекратить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы. Рада избрала президиум, в которую вошла писательница-нобелиантка Светлана Алексиевич.

Светлана Тихановская вчера опубликовала обращение к Евросоюзу, в котором попросила не признавать результаты выборов. Руководители стран ЕС именно это и сделали, а также анонсировали санкции против белорусских чиновников.

Литва уже внесла Лукашенко в список невъездных лиц, а вот пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия признает результаты выборов в Беларуси.

Евросоюз заявил о выделении 53 млн евро на поддержку белорусского народа, а Лукашенко заявил, что на рабочих на проходных заводов и фабрик оказывает давление «агрессивная толпа».