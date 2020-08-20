Білорусь: санкції, страйки і ненадруковані газети

https://racurs.ua/ua/n142717-sankciyi-strayky-i-nenadrukovani-gazety-protesty-v-bilorusi-tryvaut.html

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Протести в Білорусі тривають. У Мінську і в інших містах людей 19 і 20 серпня на вулицях поменшало, ніж напередодні.

Уранці 20 серпня міліція не дозволила роздати бюлетені для голосування про страйк на прохідній Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ) — того самого підприємства, де на початку тижня виголосив багато гучних заяв Олександр Лукашенко.

Про те, що міліція заважає роздавати листівки, повідомляють Tut. by і Naviny.by. Напередодні стало відомо, що на МЗКТ, директор якого визнав поразку Лукашенко, створили страйком.

Російська газета «Комсомольська правда в Білорусі» вдруге поспіль не змогла віддрукувати номер, в якому розповідалося про протести в країні. В Будинку друку несподівано зламався друкарський верстат.

Аналогічний інцидент стався у вівторок, 18 серпня. Тоді також газетярам повідомили про форс-мажор із верстатом. На першій сторінці того номера було розміщено фото з недільної акції в Мінську, яку називають наймасовішою за історію Білорусі.

Учора протестувальники спочатку хотіли зібратися біля будівлі МВС, але міліція все перекрила, тому натовп пішов на майдан Незалежності.

Тим часом координаційна рада з передачі влади провела перше засідання і опублікувала резолюцію. Вимагають припинити насильство, звільнити політв’язнів і провести нові вибори. Рада обрала президію, до якої увійшла письменниця-нобеліантка Світлана Алексієвич.

Світлана Тихановська учора опублікувала звернення до Євросоюзу, в якому попросила не визнавати результати виборів. Очільники країн ЄС саме це й зробили, а також анонсували санкції проти білоруських чиновників.

Литва вже внесла Лукашенка в список нев’їзних осіб, а от прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія визнає результати виборів в Білорусі.

Євросоюз заявив про виділення 53 млн євро на підтримку білоруського народу, а Лукашенко заявив, що на робочих на прохідних заводів і фабрик чинить тиск «агресивний натовп».