Приложение «Дій вдома» планируют усовершенствовать, фото: «Житомир - 20 хвилин»

https://racurs.ua/n142716-prilojenie-diy-vdoma-usovershenstvuut-dlya-usileniya-kontrolya-za-samoizolyaciey-moz.html

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Приложение «Дій вдома», предназначенное для контроля за соблюдением самоизоляции, усовершенствуют.

В частности, налажен обмен данными между госпредприятием «Дія» и Центром общественного здоровья Минздрава Украины для упрощения определения круга лиц, контактных с больным коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, сообщает пресс-служба Минздрава.

По словам Кучера, над улучшением «Дій вдома» Минздрав работает совместно с полицией, МВД и Госпогранслужбой.

Минздрав предоставил свои предложения по усилению контроля за лицами, должны проходить обязательную самоизоляцию, и относительно круга контактных с ними лиц, — отметил Кучер во время ежедневного брифинга.

Кроме того, Кучер сообщил, что решается вопрос о переводе приложения «Дій вдома» на английский язык для иностранцев, прибывающих в Украину из стран, отнесенных к «красной» зоне по эпидемиологической ситуации.

Также для приложения налажена ранее отсутствующая возможность отправлять сообщения на номера иностранных операторов мобильной связи.

Контроль за соблюдением самоизоляции сервисом «Дій вдома» осуществляется путем направления регулярных сообщений в приложении в произвольные промежутки времени, после получения которых гражданин, находящийся на самоизоляции, должен в течение 15 минут сделать фото своего лица на фоне окружающей среды.

Для регистрации в «Дій вдома» пользователю направляется SMS-сообщение с кодом подтверждения.

Напомним, в Украине установлен новый печальный рекорд по количеству выявленных в сутки случаев коронавируса — более 2,1 тыс. больных.