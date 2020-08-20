Додаток «Дій вдома» планують удосконалити, фото: «Житомир - 20 хвилин»

https://racurs.ua/ua/n142716-dodatok-diy-vdoma-udoskonalyat-dlya-posylennya-kontrolu-za-samoizolyaciieu-moz.html

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Додаток «Дій вдома», призначений для контролю за дотриманням самоізоляції, удосконалять.

Зокрема, налагоджено обмін даними між держпідприємством «Дія» та Центром громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) задля спрощення визначення кола осіб, контактних з хворим на коронавірусну хворобу COVІD-19. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер, повідомляє прес-служба МОЗ.

За словами Кучера, над покращенням «Дій вдома» МОЗ працює спільно з поліцією, МВС та Держприкордонслужбою.

МОЗ надало свої пропозиції щодо посилення контролю за особами, які повинні проходити обов’язкову самоізоляцію, та щодо кола контактних з ними осіб, — зазначив Кучер під час щоденного брифінгу.

Крім того, Кучер повідомив, що вирішується питання щодо перекладу додатку «Дій вдома» англійською мовою для іноземців, які прибувають до України з країн, віднесених до «червоної» зони за епідеміологічною ситуацією.

Також для додатку налагоджена раніше відсутня можливість надсилати повідомлення на номери іноземних операторів мобільного зв’язку.

Контроль за дотриманням самоізоляції сервісом «Дій вдома» здійснюється шляхом надсилання регулярних повідомлень у додатку в довільні проміжки часу, після отримання яких громадянин, котрий перебуває на самоізоляції, повинен впродовж 15 хвилин зробити фото свого обличчя на фоні навколишнього середовища.

Для реєстрації у «Дій вдома» користувачеві надсилається SMS-повідомлення з кодом підтвердження.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано новий сумний рекорд з кількості виявлених за добу випадків коронавірусу — понад 2,1 тис. хворих.