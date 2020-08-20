Новий рекорд коронавірусу в Україні — за добу 2 тис. 134 хворих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n142712-novyy-rekord-koronavirusu-v-ukrayini-za-dobu-2-tys-134-hvoryh-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує бити рекорди, щодня кількість захворілих збільшується. За минулу добу, 19 серпня, зареєстрували 2 тис. 134 нових випадків COVID-19. Це — новий рекорд зараженості з початку епідемії в Україні.
Серед нових хворих — 100 дітей та 160 медпрацівників. Вчора було прийняте рішення про госпіталізацію 407 осіб. Ще один рекорд, який зафіксували 19 серпня, — кількість летальних випадків. За минулу добу померло 40 осіб. Водночас одужали за добу 704 пацієнти. Про це 20 серпня повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.
Станом на сьогоднішній ранок в Україні 98 тис. 537 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 тис. 184 летальні, коронавірус зуміли подолати 50 тис. 441 пацієнт.
За минулу добу найбільше випадків коронавірусу зареєстрували у:
- Харківській області — 242 нових хворих;
- Києві — 227 інфікованих;
- на Буковині — 189 нових випадки;
- на Львівщині — 183 випадки;
- в Івано-Франківській області — 168 заражених.
Ми бачимо зростання кількості хворих по всій Україні. Практично кожного дня у нас новий рекорд, — заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Міністр додав, що увечері, 20 серпня, відбудеться засідання державної комісії, яка ухвалить рішення по регіонам і кольоровим карантинним зонам в Україні.
Нагадаємо, 19 серпня в Україні теж фіксували коронавірусний рекорд. У Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що за 18 серпня COVID-19 підтвердили у 1 тис. 967 осіб.