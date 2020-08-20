Коронавірус в Україні. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n142712-novyy-rekord-koronavirusu-v-ukrayini-za-dobu-2-tys-134-hvoryh-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує бити рекорди, щодня кількість захворілих збільшується. За минулу добу, 19 серпня, зареєстрували 2 тис. 134 нових випадків COVID-19. Це — новий рекорд зараженості з початку епідемії в Україні.

Серед нових хворих — 100 дітей та 160 медпрацівників. Вчора було прийняте рішення про госпіталізацію 407 осіб. Ще один рекорд, який зафіксували 19 серпня, — кількість летальних випадків. За минулу добу померло 40 осіб. Водночас одужали за добу 704 пацієнти. Про це 20 серпня повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Станом на сьогоднішній ранок в Україні 98 тис. 537 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 тис. 184 летальні, коронавірус зуміли подолати 50 тис. 441 пацієнт.

За минулу добу найбільше випадків коронавірусу зареєстрували у:

Харківській області — 242 нових хворих;

Києві — 227 інфікованих;

на Буковині — 189 нових випадки;

на Львівщині — 183 випадки;

в Івано-Франківській області — 168 заражених.

Ми бачимо зростання кількості хворих по всій Україні. Практично кожного дня у нас новий рекорд, — заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Міністр додав, що увечері, 20 серпня, відбудеться засідання державної комісії, яка ухвалить рішення по регіонам і кольоровим карантинним зонам в Україні.

Нагадаємо, 19 серпня в Україні теж фіксували коронавірусний рекорд. У Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що за 18 серпня COVID-19 підтвердили у 1 тис. 967 осіб.