Коронавирус в Украине. Фото: Слуга народа

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Коронавирус в Украине продолжает бить рекорды, ежедневно количество заболевших увеличивается. За минувшие сутки, 19 августа, зарегистрировали 2 тыс. 134 новых случаев COVID-19. Это — новый рекорд инфицирования с начала эпидемии в Украине.

Среди новых больных — 100 детей и 160 медработников. Вчера было принято решение о госпитализации 407 человек. Еще один рекорд, который зафиксировали 19 августа, — количество летальных случаев. За сутки умерли 40 человек. В то же время выздоровели 704 пациента. Об этом 20 августа сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

По состоянию на сегодняшнее утро в Украине 98 тыс. 537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 184 летальные, коронавирус сумели преодолеть 50 тыс. 441 пациент.

За минувшие сутки больше всего случаев коронавируса зарегистрировали в:

Харьковской области — 242 новых больных;

Киеве — 227 инфицированных;

на Буковине — 189 новых случаев;

во Львовской области — 183 случая;

в Ивано-Франковской области — 168 зараженных.

Мы видим рост количества больных по всей Украине. Практически каждый день у нас новый рекорд, — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр добавил, что вечером, 20 августа, состоится заседание государственной комиссии, которая примет решение по регионам и цветным карантинным зонам в Украине.

Напомним, 19 августа в Украине тоже фиксировали коронавирусный рекорд. В Министерстве здравоохранения заявляли, что за 18 августа COVID-19 подтвердили в 1 тыс. 967 человек.