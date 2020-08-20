Убийство Гандзюк — Левина и Мангера отправили за решетку. Фото: НК

https://racurs.ua/n142711-ubiystvo-gandzuk-levina-i-mangera-otpravili-za-reshetku.html

Ракурс

Убийство Екатерины Гандзюк продолжают расследовать правоохранители. 19 августа состоялось заседание суда, в рамках которого подозреваемым в убийстве херсонской активистки — Владиславу Мангеру и Алексею Левину — избирали меру пресечения.

Днепровский районный суд Киева постановил арестовать Мангера и Левина на два месяца без права внесения залога. Трансляцию судебного заседания вел адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook.

Подозреваемые в убийстве активистки останутся в СИЗО до 18 октября. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и отклонил ходатайство адвокатов, которые требовали более мягкую меру пресечения.

Отметим, что главу Херсонского облсовета Мангера подозревают в том, что это именно он заказал нападение на Гандзюк. Левин, по данным следствия, был организатором преступления.

Напомним, 18 августа на подготовительное заседание суда Левин пришел практически голым — на нем были лишь разорванные трусы. Левин утверждал, что перед заседанием силовики пытались выбить у него показания, после чего привели его в таком виде в суд.