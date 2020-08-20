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Вбивство Гандзюк — Левіна і Мангера відправили за ґрати. Фото: НК
Вбивство Гандзюк — Левіна і Мангера відправили за ґратиhttps://racurs.ua/ua/n142711-vbyvstvo-gandzuk-levina-i-mangera-vidpravyly-za-raty.htmlРакурс
Вбивство Катерини Гандзюк продовжують розслідувати правоохоронці. 19 серпня відбулося засідання суду, під час котрого підозрюваним у вбивстві херсонської активістки — Владиславу Мангеру і Олексію Левіну — обирали запобіжний захід.
Дніпровський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт Мангера і Левіна на два місяці без права внесення застави. Трансляцію судового засідання вів адвокат Масі Найєм на своїй сторінці в Facebook.
Підозрювані у вбивстві активістки залишаться в СІЗО до 18 жовтня. Суд задовольнив клопотання прокурора і відхилив клопотання адвокатів, які просили більш м’який запобіжний захід.
Зазначимо, що главу Херсонської облради Мангера підозрюють в тому, що це саме він замовив напад на Гандзюк. Левін, за даними слідства, був організатором злочину.
Нагадаємо, 18 серпня на підготовче засідання суду Левін прийшов практично голим — на ньому були лише розірвані труси. Левін стверджував, що перед засіданням силовики намагалися вибити у нього свідчення, після чого привели його в такому вигляді до суду.
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