Рейтинг Зеленского поднимали на Хортице опасным трюком с огурцом, скриншот видео

https://racurs.ua/n142710-reyting-zelenskogo-podnimali-na-hortice-opasnym-trukom-s-ogurcom-video.html

Ракурс

В Запорожье президент Владимир Зеленский проверил храбрость, согласившись на опасный трюк от артистов конного театра на Хортице.

Глава государства 19 августа находился с визитом в Запорожской области и посетил Хортицу. Во время представления о занятиях местных казаков артисты продемонстрировали Зеленскому номера с использованием сабель и плетей.

Один из них предложил разрезать саблей огурец на ладони президента. Зеленский согласился, несмотря на протесты охраны. Казак долго прицеливался, но удачно разрезал огурца под аплодисменты присутствующих.

Ранее президент также неоднократно появлялся на людях во время визитов в регионы в неожиданных местах. В Донецкой области он зашел с председателем ОП Андреем Ермаком в продуктовый магазин купить сладости и кофе. В июне Зеленский пострелял из лука в Каменец-Подольском. Во время визита в Хмельницкий он выпил кофе во время карантина в местном кафе.

В объективы фотокамер президент попадал также в одном из столичных супермаркетов.

В Запорожье Зеленский также сделал селфи на строительстве моста.