Рейтинг Зеленського піднімали на Хортиці небезпечним трюком з огірком, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n142710-reytyng-zelenskogo-pidnimaly-na-hortyci-nebezpechnym-trukom-z-ogirkom-video.html

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У Запоріжжі президент Володимир Зеленський перевірив хоробрість, погодившись на небезпечний трюк від артистів кінного театру на Хортиці.

Глава держави 19 серпня перебував з візитом у Запорізькій області і відвідав Хортицю. Під час вистави про заняття місцевих козаків артисти продемонстрували Зеленському номери із використанням шабель та батогів. Один з них запропонував розрізати шаблею огірок на долоні президента.

Зеленський погодився попри протести охорони. Козак довго прицілювався, але вдало розрізав огірка під аплодисменти присутніх.

Раніше президент також неодноразово з’являвся на людях під час візитів у регіони у неочікуваних місцях. У Донецькій області він зайшов із головою ОП Андрієм Єрмаком в продуктовий магазин придбати солодощі та каву. У червні Зеленський постріляв з лука в Кам’янець-Подільському. Під час візиту до Хмельницького він кавував під час карантину в місцевому кафе.

Фотокамери зловили президента і в столичному супермаркеті.

У Запоріжжі Зеленський також зробив селфі на будівництві мосту.