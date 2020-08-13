Нові рейтинги Зеленського вдвічі більші за Порошенка, фото — Главком

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Ракурс

Рейтинг президента України Володимира Зеленського удвічі перевищує електоральні показники п’ятого глави держави Петра Порошенка.

Серед тих, хто остаточно визначився із вибором і пішов би на дільниці, якби голосування відбувалося найближчими днями, 33% віддали б голос Зеленському і 18% — Порошенку.

Таким є результати опитування соціологічних служб SOCIS і Центру Разумкова. У другому турі 44% опитуваних проголосували б за Зеленського, а 20% готові віддати свої голоси за екс-президента.

Якби нині відбувався перший тур президентських виборів, 26% українців проголосували б за Зеленського і 14% — за Порошенка. Далі у рейтингу Юрій Бойко і Юлія Тимошенко.

При цьому майже 65% опитаних вважають, що країна розвивається в неправильному напрямку і тільки 21,5 вважають інакше.

Соціологи 21−28 липня опитали 4 тис. людей у всіх регіонах, окрім окупованих Росією.